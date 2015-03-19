Все в твоих руках: на мастер-классе по хэнд-арту научат оживлять джунгли

Фото: teatr-delo.ru

21 марта в творческом центре "Среда" состоится мастер-класс по хэнд-арту.

Участники мероприятия не только создадут картину своими руками, но и сделают руки частью ее композиции. Что это значит? А вот что — сначала творцы-участники пальцами нарисуют джунгли на большом листе бумаги. Затем юные художники заселят непроходимую тропическую чащу различными животными. Зверей участники мастер-класса нарисуют на собственных руках. Когда дети начнут двигать руками на фоне джунглей, картина оживет.

Ведущая мероприятия — художник и сценограф Евгения Самуйлова.

