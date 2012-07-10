В Москве растет число сделок купли-продажи жилья

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Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в столице увеличилось в июне этого года, по сравнению с предыдущим месяцем, на 24,6% - до 8,692 тысячи транзакций, следует из официальных документов московского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).

При этом, по данным ведомства, в июне число ипотечных сделок составило 2,726 тысячи транзакций, что на 8,2% больше, чем в мае.

Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в городе за этот же период также выросло, по сравнению с предыдущим месяцем, - на 9,2% и составило 355 транзакций.