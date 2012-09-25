Из Москвы в Луганск отправится поезд памяти "Молодой гвардии"

Фото: ИТАР-ТАСС

С Павелецкого вокзала 28 сентября в Луганск отправится поезд Памяти. Поездку посвятят 70-летию подвига подпольной молодежной организации "Молодая гвардия". В годы Великой Отечественной войны она боролась с немецкими оккупантами.

Более 300 пассажиров поезда посетят шахтерский город Краснодон, где и появилась "Молодая гвардия". Там состоится митинг-реквием и церемония возложения цветов к памятнику "Непокоренные".

Кроме того, участники акции вместе с ветеранами посетят музей "Молодой гвардии" и станут зрителями литературно-музыкальной композиции, посвященной Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба столичного правительства, в Москву поезд Памяти вернется 30 сентября.

Организаторами акции выступили комитет общественных связей Москвы по поручению столичного правительства при участии Луганского землячества и администрации Луганской области.