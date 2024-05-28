В Генпрокуратуре Украины заявили, что ВС РФ ударом разрушили аэропорт в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Генпрокуратуре Украины рассказали, что российская армия своим ударом разрушила терминал аэропорта в Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинское ведомство.

По его данным, ВС РФ нанесли удар 25 мая. Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов уточнил, что при ударе по аэропорту повредили здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Он отметил, что с начала СВО аэропорт не использовался по назначению.

До этого российская армия ликвидировала склад украинских военных, расположенный в торговом центре "Эпицентр" в Харькове. Силовики дополнили, что командование ВСУ вновь пыталось использовать тактику "живого щита", скрываясь за гражданскими лицами.

