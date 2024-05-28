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Два года назад Соединенные Штаты Америки и Евросоюз (ЕС) не позволили Российской Федерации заключить мирный договор с Украиной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В еженедельной программе "С Мадуро плюс" президент Венесуэлы указал, что проект мирного договора был готов к подписанию, но, по его мнению, США и ЕС отдали Киеву приказ не подписывать соглашение. Было решено совершить интервенцию и победить РФ, сказал президент и добавил, что украинский конфликт продолжается с целью оправдать крупные доходы производителей вооружений.

Ранее евродепутат от Франции Эрве Жювен заявил, что страны ЕС и их жители – одни из главных проигравших сторон в конфликте на Украине. Он считает, что французскому правительству и ЕС следовало бы призывать к миру, используя свои ресурсы и средства. Депутат выразил опасения, что Франция, как и вся Европа, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к "самому худшему исходу".