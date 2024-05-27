The Times: полковник охраны Зеленского предложил сдаться в начале СВО

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Полковник охраны украинского президента Владимира Зеленского в первые дни проведения СВО предложил сдаться. Об этом сообщает газета The Times.

Военный указал, что у них нет прямой задачи защищать Украину, также ему "недостаточно платят, чтобы устроить Брестскую крепость". По информации издания, в первые дни спецоперации полковник собрал своих коллег и предложил им сложить оружие, однако многие восприняли его слова как эмоциональную реакцию на происходящее.

Ранее Зеленский отказался рассматривать возможность достижения договоренностей с РФ о прекращении огня. Он считает, что этот шаг опасен для Киева, так как прекращение боевых действий якобы может быть использовано российскими военными для усиления позиций. Украинский лидер уточнил, что это имело бы смысл, если бы войска находились у границ государств.

