В Европе возник дефицит трески из-за санкций против России

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В Европе снижается предложение атлантической трески из-за сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В Ассоциации обратили внимание на дефиците трески в Евросоюзе и процитировали новый отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в котором говорится, что запрет на торговлю с Россией после начала СВО отражается на европейских переработчиках. В частности, они не получают достаточно сырья.

Из-за этого среди производителей возникает жесткая конкуренция за ресурсы, что приводит к росту цен. Как считает президент ВАРПЭ Герман Зверев, введение санкций против РФ привело к последствиям, которые не были предусмотрены. Ограничения против Москвы он назвал триггером для масштабного переустройства мирового рыбного хозяйства.

Ранее ученый Андрей Киселев предсказал возможную нехватку пресной воды в Европе. Возможная нехватка пресной воды в Европе не исключена в будущем. По его словам, дефицит воды будет связан с неравномерным распределением ее источников по Земле. Это касается всех мест планеты, включая Россию. Однако наиболее уязвимыми считаются Аравийский полуостров, Африка и Средняя Азия.

До этого в Еврокомиссии заявили, что нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами ЕС, не подготовленными к глобальному потеплению. Это, по их данным, может создать угрозу для получения пищи, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.