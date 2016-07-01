Табло на платформах МКЖД покажут время прибытия следующего поезда

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Информационные табло на платформах Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) будут показывать время прибытия следующего поезда, сообщает Агентство "Москва".

График движения поездов уже согласован. В будни на МКЖД будут курсировать 134 пары поездов, в выходные – 120 пар.

С 1 июля началась тестовая обкатка МКЖД на поезде "Ласточка". Она продлится месяц – до августа. Движение по МКЖД будет запущено в сентябре 2016 года.

Первый участок второго кольца метро

Протяженность МКЖД составит 54 километра. Проехать все кольцо полностью на поезде "Ласточка" можно будет за 75 минут. На дороге будет 31 станция, на 17 из которых пассажиры смогут пересесть на метро – сделать это можно будет бесплатно в течение полутора часов с начала поездки.

В часы пик поезда будут ходить каждые шесть минут, в обычное время – каждые 11–15 минут. Составы оборудуют системами климат-контроля и туалетами, которые установят, в том числе, и на станциях.

По МКЖД смогут ездить порядка 75 миллионов пассажиров в первый год работы, а к 2020 году их число увеличится до 120 миллионов. Помимо этого, на близлежащих территориях собираются возвести свыше 300 тысяч квадратных метров отелей, 250 тысяч квадратных метров торговых площадей и 200 тысяч квадратных метров новых офисов и технопарков, благодаря чему в городе должно появиться еще порядка 40 тысяч рабочих мест.