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Общество

14 июля 2014, 12:49

Жара в Москве ослабеет к четвергу

жара погода дожди Гидрометцентр России

Фото: ИТАР-ТАСС

С 17 июля в Москве начнет ослабевать жара и начнутся осадки, передает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в ночь на четверг в городе будет до +17, днем – до 29 градусов тепла, местами пройдут дожди.

В пятницу, 18 июля, в Москве будет 25-30 градусов, а 19-го – 23-28 градусов, ожидаются осадки. Как отмечают метеорологи, температура будет приближаться к норме.

В Гидрометцентре подчеркивают, что из-за жары в Подмосковье прогнозируется повышение класса пожарной опасности.

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