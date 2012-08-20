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Политика

20 августа 2012, 12:43

Чиновники будут отвечать на жалобы в свой адрес не более 15 дней

жалобы постановления власть

ИТАР-ТАСС

Теперь чиновники обязаны отвечать на жалобы россиян в течение двух недель. Правительство РФ выпустило постановление о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, а также сотрудников государственных внебюджетных фондов страны.

Согласно документу, заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) при нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госуслуг;

2) при нарушении срока предоставления государственной услуги;

3) при требовании предоставить документы, не предусмотренные правовыми актами РФ для оказания госуслуг;

4) при необоснованном отказе в предоставлении госуслуг;

5) при требовании оплаты услуг, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

6) при отказе органа, предоставляющего госуслугу, в исправлении опечаток и ошибок в выданных документах.

В жалобе должны быть указаны:

1) Наименование органа и должностного лица, предоставляющих государственную услугу, либо федерального государственного служащего, решения и действия которых обсуждаются;

2) фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, если это физическое лицо. Если заявитель – юридическое лицо, то необходимо сообщить сведения о его месте нахождения.
Также необходимо указать номер контактного телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес (на него придет ответ на жалобу);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях органа, предоставляющих государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением органа, предоставляющего госуслугу.


Жалоба подается в федеральный орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда РФ (их территориальные органы), предоставляющие государственные услуги, в письменной форме при личном приеме заявителя. Также ее можно подать в электронном виде через официальный сайт органа, предоставляющего услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, поданная заявителем, должна быть зарегистрирована не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Рассматривается она в течение 15 рабочих дней со дня регистрации.

В ответе на жалобу должны быть указаны:

1) наименование органа, предоставляющего услугу и рассмотревшего жалобу. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе.

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Жалоба может остаться без ответа, если в ней будут присутствовать нецензурные слова, оскорбления, угрозы жизни, здоровью и имуществу. Либо, если невозможно прочесть текст жалобы, фамилию, имя, отчество и почтовый адрес заявителя.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте правительства РФ.

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