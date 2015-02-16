В городских театрах могут появиться торговые автоматы

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Москвичам предлагают решить, нужно ли устанавливать в городских театрах торговые автоматы. Соответствующий опрос стартовал в проекте "Активный гражданин".
В качестве эксперимента планируется поставить несколько торговых машин в театрах "Модерн", "Ромэн" и в Центре Мейерхольда.
"Однако при обсуждении проекта выяснилось, что тут существуют эстетические противоречия. В частности многие считают, что автоматы нарушают атмосферу театра, которую создает буфет", - рассказала M24.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова.
При этом некоторые посетители театров часто жалуются, что не успевают поесть из-за очередей в буфете. Поэтому вопрос решили вынести на обсуждении в проекте "Активный гражданин". Там можно не только проголосовать "за" или "против", но и выбрать ассортимент для автоматов.
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Ранее в системе электронных референдумов прошел опрос, посвященный эксперименту по установке киосков-роботов на улицах столицы. Магазины-роботы уже несколько месяцев работают на некоторых московских улицах. В киосках нет продавцов, поэтому покупатель сам выбирает товар и оплачивает его. В магазинах можно купить как продукты питания (молоко, каши, шоколад), так и хозяйственные товары (зубную пасту, батарейки, стиральный порошок).
Пока в городе работают девять таких необычных магазинов "Все сам". Если проект понравится горожанам, то магазины-роботы появятся и в других районах столицы.
Отметим, что за время проведения эксперимента товарооборот аппаратов "Все сам" за четыре месяца составил более 80 тысяч позиций.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.