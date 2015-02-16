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Общество

16 февраля, 16:12

В городских театрах могут появиться торговые автоматы

здравоохранение образование продукты опросы связь торговые автоматы Активный гражданин наука и инновации

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Москвичам предлагают решить, нужно ли устанавливать в городских театрах торговые автоматы. Соответствующий опрос стартовал в проекте "Активный гражданин".

В качестве эксперимента планируется поставить несколько торговых машин в театрах "Модерн", "Ромэн" и в Центре Мейерхольда.

"Однако при обсуждении проекта выяснилось, что тут существуют эстетические противоречия. В частности многие считают, что автоматы нарушают атмосферу театра, которую создает буфет", - рассказала M24.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова.

При этом некоторые посетители театров часто жалуются, что не успевают поесть из-за очередей в буфете. Поэтому вопрос решили вынести на обсуждении в проекте "Активный гражданин". Там можно не только проголосовать "за" или "против", но и выбрать ассортимент для автоматов.

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Ранее в системе электронных референдумов прошел опрос, посвященный эксперименту по установке киосков-роботов на улицах столицы. Магазины-роботы уже несколько месяцев работают на некоторых московских улицах. В киосках нет продавцов, поэтому покупатель сам выбирает товар и оплачивает его. В магазинах можно купить как продукты питания (молоко, каши, шоколад), так и хозяйственные товары (зубную пасту, батарейки, стиральный порошок).

Пока в городе работают девять таких необычных магазинов "Все сам". Если проект понравится горожанам, то магазины-роботы появятся и в других районах столицы.

Отметим, что за время проведения эксперимента товарооборот аппаратов "Все сам" за четыре месяца составил более 80 тысяч позиций.

Сервис проведения электронных референдумов "Активный гражданин" запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

Какие бонусы получают пользователи "Активного гражданина"

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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