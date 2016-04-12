Создание очередной "горячей линии" не сможет решить все проблемы пациентов

Медики просят Минздрав создать телефон доверия для пациентов

Медработники предложили создать телефон доверия для пациентов. Планируется создать "горячую линию" для того, чтобы граждане могли оставлять жалобы на врачей.

По словам инициаторов, подобные жалобы планируется обрабатывать и решать в течение десяти минут. Подробнее об инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов.

"Уже существует достаточное количество таких "горячих линий". Например, на сайте Минздрава указан один из подобных телефонов. Помимо этого, работают "горячие линии" Росздравнадзора, Общественной палаты при Министерстве здравоохранения и Общественного совета при президенте России. Единственная проблема заключается в том, что дозвониться куда-либо практически невозможно", – объяснил Хромов.

По словам эксперта, решить проблему пациента в течение десяти минут достаточно сложно. Специалисты "горячей линии" не смогут, например, срочно записать пациента к врачу, если запись к нему расписана на два месяца вперед.

Вопрос создания телефона доверия, а также другие ключевые вопросы российского здравоохранения обсудят на начавшем свою работу съезде Национальной медицинской палаты. Завтра с участниками съезда встретится глава Минздрава Вероника Скворцова.

Кроме того, медики расскажут на съезде о том, что во всех регионах России уже обучены люди по программам третейского судопроизводства в сфере здравоохранения и по медиации. Все они получили право урегулировать споры в суде.

Ранее m24.ru сообщало, что в прошлом году количество обращений к участковым врачам и педиатрам возросло на 25 процентов по сравнению с 2014 годом. По словам главы столичного депздрава Алексея Хрипуна, эти цифры говорят об увеличении доступности медицинской помощи для населения.

При этом главной задачей департамента здравоохранения столицы остается повышение квалификации врачей и медработников. Глава депздрава отметил, что в ближайшей перспективе планируется увеличить финансирование отрасли и повысить зарплаты сотрудникам.