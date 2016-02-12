В Москве активизируют профилактику инсультов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Московское здравоохранение будет уделять особое внимание профилактике инсультов в текущем году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

"Проблемным у нас пока остается инсульт, – заявил заммэра. – Если с инфарктами мы достигли европейских показателей, то с инсультами – другое дело, при инсульте двухчасового терапевтического окна, как с инфарктом, у нас нет. Поэтому, прежде всего, наша цель – первичная и вторичная профилактика. К концу 2016 года мы увидим, как у нас получится, это очень серьезная задача".

Также на встрече с врачами и организаторами московского и российского здравоохранения Леонид Печатников предложил добавить в систему профессиональной подготовки медицинских кадров подготовку главных врачей.

"Уровень медицинского менеджмента для нас – большая проблема, – считает Леонид Печатников. – У нас нет специальности "главный врач". Во Франции, где мне довелось некоторое время работать, два факультета готовят директоров госпиталя. Сегодня везде учат менеджменту, но понять экономику здравоохранения очень непросто. Нет такой отрасли в экономике города, которая была бы настолько сложной. Это несколько потоков финансирования - ОМС, ВМП, бюджетное - и надо учиться это понимать".

Заместитель мэра по вопросам социального развития признает, недостаточно высокий уровень образования врачей. При этом он отмечает, что количество медперсонала, прошедшего обучение, растет из года в год. В 2010 году обучение прошли шесть тысяч врачей, а в 2015 году уже 8,5 тысяч. Среди медсестер этот показатель составил 15,4 тысячи и 18,9 тысячи соответственно. Ежемесячно Москва направляет на зарубежные стажировки 40 человек.

При инсульте страдает не тело, а мозг. Человеку с нарушением мозгового кровообращения важно помочь в первые 3-4 часа. Симптомы инсульта сложно спутать с чем-то другим. Если человек невнятно говорит, при улыбке опущен уголок рта, нарушена координация, рука не поднимается, то необходимо срочно вызвать скорую. Чаще умирают от геморрагического инсульта, когда происходит кровоизлияние в мозг. При ишемическом инсульте – это закупорка сосудов, выживают, но многие становятся инвалидами.