За очереди в поликлиниках уволены четыре главврача

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В Москве уволены главные врачи городских поликлиник №№ 219, 180, 62 и 19, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. Руководителей освободили от должности после проверки очередей к врачам.

Проблемные поликлиники выявил в ходе специального мониторинга Ситуационный центр при столичном департаменте здравоохранения.

"На первом этапе в эти учреждения мы направили наших специалистов. Они на месте разбирались в причинах недоступности самозаписи, объясняли типовые ошибки, настраивали систему. Если ситуация в поликлинике не улучшалась, мы вызывали главного врача в департамент и требовали объяснений. Если проблема не решалась, выход оставался только один - освободить его от занимаемой должности", – объяснил глава московского Депздрава Алексей Хрипун.

Как пояснил Хрипун, все уволенные главврачи плохо владели медицинской информационной системой. "Кто-то из них и на компьютере работать не умеет, поэтому не способен отслеживать ситуацию. В результате страдали пациенты, росли очереди и заболеваемость. С таким непрофессионализмом мириться нельзя", - заявил руководитель департамента.

В столичных поликлиниках проверят длину очередей

Чтобы повысить компетентность руководителей амбулаторного звена, руководство Депздрава организовало с начала февраля обязательные IT-курсы для всех главных врачей московских поликлиник. По их окончании будет проведена обязательная аттестация.

Отметим, Ситуационный центр при департаменте здравоохранения был создан в январе по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Специалисты центра ежедневно оценивали доступность записи к врачам в столичных поликлиниках.

Если запись была свободной, медицинское учреждение отображалось на интерактивной карте зеленым цветом. Если сроки ожидания приема терапевта составляли 3-4 дня, то поликлиника попадала в так называемую желтую зону, 5 дней и более - в красную.