Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12 февраля, 12:26

За очереди в поликлиниках уволены четыре главврача

здравоохранение ситуационный центр Алексей Хрипун главврачи медицина очереди в поликлиниках

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Москве уволены главные врачи городских поликлиник №№ 219, 180, 62 и 19, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. Руководителей освободили от должности после проверки очередей к врачам.

Проблемные поликлиники выявил в ходе специального мониторинга Ситуационный центр при столичном департаменте здравоохранения.

"На первом этапе в эти учреждения мы направили наших специалистов. Они на месте разбирались в причинах недоступности самозаписи, объясняли типовые ошибки, настраивали систему. Если ситуация в поликлинике не улучшалась, мы вызывали главного врача в департамент и требовали объяснений. Если проблема не решалась, выход оставался только один - освободить его от занимаемой должности", – объяснил глава московского Депздрава Алексей Хрипун.

Как пояснил Хрипун, все уволенные главврачи плохо владели медицинской информационной системой. "Кто-то из них и на компьютере работать не умеет, поэтому не способен отслеживать ситуацию. В результате страдали пациенты, росли очереди и заболеваемость. С таким непрофессионализмом мириться нельзя", - заявил руководитель департамента.

В столичных поликлиниках проверят длину очередей

Чтобы повысить компетентность руководителей амбулаторного звена, руководство Депздрава организовало с начала февраля обязательные IT-курсы для всех главных врачей московских поликлиник. По их окончании будет проведена обязательная аттестация.

Отметим, Ситуационный центр при департаменте здравоохранения был создан в январе по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Специалисты центра ежедневно оценивали доступность записи к врачам в столичных поликлиниках.

Если запись была свободной, медицинское учреждение отображалось на интерактивной карте зеленым цветом. Если сроки ожидания приема терапевта составляли 3-4 дня, то поликлиника попадала в так называемую желтую зону, 5 дней и более - в красную.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать