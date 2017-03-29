Сенаторы предложили ввести в школах новую дисциплину "трудовое воспитание"

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает введение в детских садах, школах и других общеобразовательных учреждениях новой дисциплины под названием "трудовое воспитание". Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения планируется внести в закон "Об образовании в РФ", в котором сенаторы предлагают прописать понятие "трудового воспитания".

В документе говорится, что "трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов".

По мнению инициаторов законопроекта, в коллективной трудовой деятельности у обучающихся должны формироваться навыки совместной работы, согласования целей и действий с коллективом, а также другими участниками труда.