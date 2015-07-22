Благотворительный Фонд Макартуров закрывает филиал в Москве

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Одно из крупнейших независимых благотворительных учреждений США – Фонд Макартуров – прекращает работу в России, сообщает русская служба BBC.

Это решение связано из-за составленного Советом Федерации так называемого патриотического стоп-листа нежелательных организаций, а также из-за принятого в России закона об иностранных агентах.

"С сожалением, но с уверенностью в правильном решении извещаем, что Фонд Макартуров закрывает свой филиал в Москве", – сказал вице-президент фонда Энди Соломон.

В "патриотический стоп-лист" Совета Федерации вошли в общей сложности 12 некоммерческих организаций (в том числе и Фонд Макартуров), работу которых в России сенаторы посчитали нежелательной.

"Эффективная работа международных благотворительных фондов в России, в особенности поддержка ими институтов гражданского общества, стала невозможной после того, как были приняты и начали применяться новые российские законы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 12 организаций, внесенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, получили предупреждение от министерства юстиции. В их числе – правозащитный центр "Мемориал", Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова ("Сахаровский центр") и движение "За права человека".

Закон об иностранных агентах был принят в июне 2012 года. Он обязал финансируемые из-за рубежа НКО самостоятельно проходить процедуру регистрации в Минюсте в качестве иностранных агентов. Позднее был сформирован единый реестр иностранных агентов.