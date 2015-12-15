Цены на водку и привлечение туристов в Россию

Фото: m24.ru

ФАС предлагает повысить МРЦ для водки и снизить для настоек

Одной из мер борьбы с нелегальным рынком алкоголя могло бы стать разделение минимальных розничных цен (МРЦ) в зависимости от крепости напитков, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом пишет "Коммерсант". На настойки от 34 до 38 градусов при сниженном акцизе предлагается установить МРЦ 150 рублей за 0,5 литров, для водки и других напитков от 38 до 56 градусов – поднять со 185 до 240 рублей с сохранением текущего акциза.

Эксперты оценили качество связи 3G и 4G московских операторов

Эксперты оценили качество связи 3G и 4G московских операторов, сообщает "Коммерсант". Лучшее качество голосовой связи в 3G-сетях в Москве у "МегаФона", а передачи данных – у "Т2 РТК Холдинга" (бренд Tele2), утверждает в своем исследовании Telecom Daily. В сетях 4G лучшие средние скорости у МТС и "Вымпелкома", а пиковые – у "МегаФона". В "большой тройке" успех "Т2 РТК Холдинга", только недавно вышедшего на столичный рынок, объясняют тем, что из-за небольшого количества абонентов сеть этого оператора еще не сталкивалась с серьезными нагрузками.

Россия привлекла туристов девальвацией

Резкая девальвация рубля помогла России привлечь иностранных туристов, передает "Коммерсант". За первые девять месяцев их количество выросло на 13 процентов, подсчитал Российский союз туриндустрии (РСТ). Половину турпотока обеспечили граждане Китая, Германии, США, Турции и Великобритании. Но уже в будущем году пятерка лидеров может измениться: число туристов из Европы и Турции продолжит сокращаться на фоне политической напряженности и ужесточения визового режима.

Верховный суд запретил наказывать пьяных водителей только за присутствие в авто

Верховный суд России по сути защитил всех автомобилистов страны от необоснованных обвинений в пьянстве за рулем, когда машина стояла на месте, передает "Российская газета". Сотрудники ГАИ каждый раз должны доказывать, что выпивший человек управлял машиной, а не просто сидел в ней. Неподсуден и ремонт "железного коня" подвыпившим автомобилистом.

Россияне не хотят резко сокращать новогодние расходы

Самым распространенным подарком для россиянин на Новый год может стать шоколад, пишет "Российская газета". При этом к организации праздничного стола, к отдыху в новогодние каникулы, а также к выбору подарков для себя, родственников и друзей граждане стали подходить более ответственно и прагматично.

Россия девятый год участвует в специальном международном исследовании потребительских расходов на Новый год и Рождество, который проводит компания Deloitte. По данным исследования, на предстоящие праздники мы с вами готовы потратить на 7 процентов меньше средств, чем в прошлом году.

ФМС предложила поправки к закону, регулирующему приглашение в Россию иностранцев

ФМС предложила поправки к закону, регулирующему приглашение в Россию иностранцев, сообщает РБК. Может появиться около десятка оснований для отказа – приглашение не получат нарушители законов и те, кто призывает к революции в России.

Конституционный комитет Госдумы рассматривал в понедельник поправки к законопроекту, устанавливающему возможность продления срока временного пребывания для обучающихся в России иностранцев. Ко второму чтению Федеральная миграционная служба (ФМС) представила депутатам поправки (в закон о правовом положении иностранных граждан в России), значительно расширяющие действие законопроекта. Изменения вводят основания для невыдачи приглашения на въезд в Россию.

Законопроект о праве задержанного на звонок родственникам готов ко второму чтению

Комитет по уголовному законодательству Думы в понедельник одобрил поправки ко второму чтению к законопроекту сенаторов о праве задержанного на звонок, пишут "Ведомости". Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты в первом чтении в октябре и обязывали следователя не позднее двух часов с момента задержания предоставить задержанному возможность сделать телефонный звонок кому-то из родственников или близких. Адвокату задержанного разрешалось присутствовать при составлении протокола задержания. Сейчас следователи имеют право в течение 12 часов решать, кого из родственников уведомлять о задержании и кто именно будет звонить.

Украшения с бриллиантами продаются все хуже

Рынок ювелирных бриллиантовых изделий в России в 2015 году снизился на 40 процентов в рублевом выражении, а в долларовом – в 3 раза до 1 миллиарда долларов, подсчитала партнер Bain & Co Ольга Линде, передают "Ведомости". Снижение объясняется состоянием экономики, сокращением личных доходов и, как следствие, возросшей конкуренцией со стороны более дешевых драгоценных камней, дорогой дизайнерской бижутерии и изделий из серебра, говорится в отчете Bain & Co