Социальная реклама отучит молодежь "парить"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Социальная реклама против вейпинга может появиться в столице, передает Агентство "Москва".

Глава организации "За безопасный город" Никита Янковой уточнил, что такая реклама обизательно появится, если Дума запретит "парить" в общественных местах.

При этом Янковой считает, что поскольку большая часть вейперов – представители молодежи, наибольший акцент нужно сделать на продвижении такой рекламы в интернете.

Ранее сообщалось, что электронные испарители и жидкость для их заправки могут стать подакцизными товарами. В настоящее время Минфин обсуждает идею установить акцизы на уровне 40 рублей за электронную сигарету и 15 рублей за миллилитр жидкости.