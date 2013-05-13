Пассажиров будут досматривать на всех видах общественного транспорта

В Госдуму внесен законопроект о досмотре пассажиров

Пассажиров и багаж будут досматривать на всех видах транспорта. Также появится список запрещенных к провозу предметов, и ужесточатся условия приема на работу сотрудников транспортной безопасности, сообщает официальный сайт Правительства России.

Соответствующий законопроект распорядился внести в Госдуму глава российского правительства Дмитрий Медведев. В пояснительной записке к документу уточняется, что, кроме досмотра, закон регулирует права и обязанности специалистов, проводящих досмотр, а также вводит понятие транспортной безопасности.

Отвечать за безопасную поездку пассажиров будут сотрудники гражданских организаций, которые должны будут проходить государственную аккредитацию и работать с транспортной полицией.

Сертификацию будет проходить и оборудование: допуск к работе на общественном транспорте приборы получат только после прохождения испытаний.

Кроме того, закон устанавливает списки запрещенных к провозу предметов, которые есть пока только на воздушном транспорте. Решать, что можно провозить, а что нельзя, специалисты будут с учетом специфики каждого вида перевозок.

Право на досмотр пассажиров получат далеко не все: к такой работе не будут допущены уличенные в экстремистской деятельности или терроризме, а также те, кто при приеме на работу сообщил о себе заведомо ложные сведения.