С мая женщинам запретят поднимать на работе тяжести весом более 15 килограммов

Женщинам запретили поднимать на работе тяжести больше 15 кг

С мая 2015 года женщинам запретят поднимать на работе тяжести весом более 15 килограммов. Для нарушителей, которые рискнут принуждать своих сотрудниц к тяжелому физическому труду, предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических - от 5 до 8 тысяч, сообщает телеканал "Москва 24". Новый приказ Минтруда уже подписан.

Ранее работодатель мог допустить разовый подъем тяжестей до 50 килограммов. Эта норма действовала с 1982 года.

И спортсмены, и медики новую поправку в законодательство одобряют. По слова врачей, большая нагрузка может нанести серьезный вред здоровью.

"Могут разорваться сосуды на фоне высокого давления. Плюс, идет нагрузка на позвоночник: это может вызвать межпозвонковую грыжу, смещение позвонков. Если пережмется ствол, скажем, спинного мозга, то последствия могт быть вплоть до параличей", - рассказал главврач "Клиники современной медицины" Николай Захарченко.

Кто и каким образом будет контролировать исполнение новых правил, пока непонятно.

Отметим, что в настоящее время применение труда женщин запрещается на ряде работ. В частности, женщинам нельзя трудиться на подземных работах (в горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений), заниматься металлообработкой (плавить и заливать металл), лесозаготовлением (валить лес).

Полный список работ, на которых не могут быть заняты женщины, приведен в постановлении правительства России №162 от 25 февраля 2000 года.