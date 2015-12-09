Мессенджеры привяжут к операторам связи

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Компании-разработчики мессенджеров хотят обязать работать в России только по договору с операторами связи и уведомлять о своей деятельности Роскомнадзор. Как сообщают "Ведомости", соответствующие поправки хотят внести в законы "Об информации... " и "О связи".

Если компания, предоставляющая сервис, нарушит закон, правила оказания услуг связи или договор с оператором, то последний должен заблокировать пропуск ее трафика.

По мнению авторов закона, обмен сообщениями должен происходить только между идентифицированными пользователями. То есть мессенджеры должны сами их идентифицировать и ограничивать нежелательную рассылку спама.

Сейчас эти сервисы неподконтрольны. Кроме того, у крупных компаний-разработчиков мессенджеров, например, Skype или WhatsApp, нет официальных представительств в России и при нарушении российских законов воздействовать на них регулятору сложно.

Согласно данным исследования J’son & Partners Consulting, ежегодно российские операторы мобильной связи теряют из-за мессенджеров 15–20 миллиардов рублей или 2 процента от выручки. Эти сервисы позволяют бесплатно обмениваться текстовыми, графическими или голосовыми сообщениями через интернет.

Законопроект разработал Роскомнадзор. Сейчас его обсуждает рабочая группа, в которую входят чиновники и представители операторов.

Напомним, информация о том, что власти хотят ввести обязательную идентификацию в мессенджарах, а также обязать разработчиков блокировать аккаунты, проявляющие спам-активность, появилась этим летом.

Некоторые СМИ сообщали, что на заседании рабочей группы по "проблеме спама", в которую входят Минэкономразвития, Минкомсвязи, Роскомнадзор и ФАС, был поднят вопрос о необходимости ввести обязательную идентификацию пользователей различных интернет-мессенджеров, таких как Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ и других.

Также обсуждалась возможность обязать разработчиков блокировать аккаунты спамеров.

Повторно вопрос внедрения принудительной идентификации пользователей интернет-мессенджеров подняли в Минкомсвязи в октябре этого года.

Ранее m24.ru сообщало, что в ФСБ заявляли о необходимости ввести дополнительный контроль и ответственность за сервисами мгновенных сообщений для борьбы с финансированием терроризма в интернете. После этого в Госдуме предлагали закрыть для россиян доступ к мессенджеру Telegram.

Однако, по мнению экспертов, смысла в ограничении доступа к Telegram нет, так как злоумышленники могут легко перейти на другие сервисы.