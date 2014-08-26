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26 августа 2014, 20:52

Всероссийская перепись населения может стать обязательной

законопроекты опросы Росстат перепись населения

Фото: ИТАР-ТАСС

Участие во всероссийской переписи населения может стать обязательным. С соответствующей инициативой об изменении в законодательстве выступил Росстат, сообщает "Интерфакс".

При проведении последней переписи, которая проходила в 2010 году, один миллион человек отказался в ней участвовать, а более 2,5 миллионов - переписчики не застали дома. Кроме того, значительное число граждан не ответили на вопросы анкеты.

Так, 3,5 миллиона человек не захотели указать уровень образования, а 4 миллиона - источник средств к существованию. По сравнению с переписью 2002 года эти показатели выросли.

Между тем, участие в переписях является обязательным в США, Великобритании, Франции, Японии, Китае и многих других странах.

Теперь же, как заявил глава Росстата Александр Суринов, за неучастие в переписи могут ввести административную ответственность. При этом сумма штрафа для отказников может составить до 5 тысяч рублей.

Согласно поправкам, будет предусмотрена ответственность и за предоставление неверных сведений. Одновременно разработанные поправки сделают возможным проводить всероссийские переписи через интернет, чтобы создать максимально комфортные условия для граждан и обеспечить экономию госбюджета.

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