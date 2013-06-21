Форма поиска по сайту

21 июня 2013, 17:10

Политика

Госдума приняла закон, запрещающий усыновление детей однополым парам

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума окончательно приняла законопроект, запрещающий усыновлять российских детей однополым парам из-за рубежа. Документ был одобрен единогласно.

Согласно тексту закона, не будут иметь право на усыновление "лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке".

Кроме того, увеличен размер единовременного пособия для желающих усыновить детей-инвалидов, детей старше семи лет и родных братьев и сестер. Им будут выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как заявила председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Ирина Яровая, решение о запрете усыновления российских детей однополыми семьями обеспечивает безопасность ребенка и его конституционных прав.

"Семья как правовой и общественный институт сформирован и существует на протяжении веков. Попытки имитировать институт семьи и требование разрешить усыновление однополыми парами, противоестественны и с точки зрения законов природы, и с точки зрения института семейного права", - отметила она.

