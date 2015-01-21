В Госдуме предложили увеличить срок давности по административным делам

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В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий с двух до шести месяцев срок, в течение которого нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о делах о мелком хулиганстве, нарушении тишины, распитии алкоголя в общественных местах, неуплате штрафа и других подобных правонарушениях.

Законопроект внесли депутаты Владимир Поневежский, Эрнест Валеев и Николай Макаров и Юрий Синельщиков.

В документе, опубликованном на сайте Госдумы, отмечается, что сейчас постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев, а само дело оп истечении этого срока подлежит прекращению.

"Правоприменительная практика свидетельствует о том, что сроки привлечения к административной ответственности, установленные законодателем, не обеспечивают соблюдение принципа неотвратимости ответственности по делам об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты подчеркивают, что в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности ежегодно прекращаются десятки тысяч дел.

При этом большинство дел прекращается по вине самих правонарушителей, полагают депутаты. В частности, правонарушители умышленно не получает повестки о дате, времени и месте рассмотрения дела, а также ходатайствуют об отложении рассмотрения дела в связи с болезнью или занятостью в другом процессе.

Стоит отметить, что по ряду административных правонарушений предусмотрен более длительный срок привлечения к ответственности. В частности, в отношении дел по статьям "управление в состоянии опьянения", "ДТП с пострадавшими", "отказ от медицинского освидетельствования", "употребление алкогольных напитков после ДТП" постановление может быть вынесено в течении одного года.

Напомним, ранее депутаты предложили разделить административные правонарушения по степени тяжести на грубые, значительные и менее значительные. Согласно этой классификации будет определяться и наказание. Минимальный штраф для граждан планируется установить в 500 рублей, максимальный - в сто тысяч рублей. Помимо традиционных штрафов, предлагается ввести исправительные работы, запрет на посещение определенных общественных мест, а для авиадебоширов - полет на самолетах.

При досрочной уплате штрафов планируется ввести скидки, которые скоро могут заработать для водителей-нарушителей. Принять поправки в КоАП депутаты планируют в течение 2015 года.