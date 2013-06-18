За стрельбу на свадьбах предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей

Госдума ужесточит штрафы за стрельбу из оружия в неположенных местах

Стрельба в Москве отныне грозит серьезным штрафом для того, кто ее открыл. Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят в последнем чтении законопроект, ужесточающий ответственность за использование оружия в непредназначенных для этого местах.

За выстрелы в городе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будут штрафовать на 100 тысяч рублей, конфисковывать оружие и лишать права на его приобретение и хранение сроком на три года.

В первую очередь законопроект направлен против так называемых "свадебных стрелков", которые отмечают торжество выстрелами из пистолетов в воздух. В последнее время подобные случаи заметно участились.

Самый известный случай, положивший начало череде аналогичных происшествий, произошел в конце сентября прошлого года в Москве, когда пассажиры свадебного кортежа открыли стрельбу в самом центре Москвы - на Моховой улице. Нарушителя приговорили к 15 суткам ареста.

28 апреля этого года участники свадебного кортежа на Варшавском шоссе взрывали петарды. 15 человек были задержаны и доставлены в отделы полиции.

Накануне на 38-м километре МКАД были задержаны участники очередной "стреляющей свадьбы". Полиция задержала три автомобиля.