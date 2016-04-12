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Строительство и реконструкция

12 апреля 2016, 11:38

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о запрете хостелов в жилых домах

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о запрете размещения в жилых домах хостелов и мини-гостиниц. Причиной стало отсутствие отзыва со стороны правительства России, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, законопроект вызвал критику со стороны Общественной палаты России.

Напомним, ранее в столице начались проверки хостелов и мини-гостиниц. По словам главы департамента национальной политики и туризма Москвы Владимира Черникова, две трети гостиниц, относящихся к данной категории, являются "резиновыми" квартирами. Таким образом, клиенты этих заведений не обеспечиваются нормальными условиями проживания.

"Многие туристы не хотят переплачивать за номера в дорогих гостиницах и предпочитают хостелы или отели с гораздо более приемлемыми ценами. Они соглашаются на меньшее количество услуг, но за более выгодную цену", – объяснил президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Согласно нормам, хостелы не могут располагаться в жилом секторе, а у гостиниц должны быть отдельные вывеска и вход.

По словам эксперта, совершенно очевидно, что людям, которые проживают рядом с подобными хостелами, не очень нравится такое соседство.

"Необходимо составить какой-то четкий регламент. Сейчас этот вопрос никто не обсуждает, но в ближайшее время надо начать этим заниматься", – добавил Бухаров.

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