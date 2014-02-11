Зарубежным фирмам хотят запретить управление многоквартирными домами

Фото: ИТАР-ТАСС

Компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, не будут допущены к управлению многоквартирными домами. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесли в Госдуму.

Как говорится в документе, деятельность по управлению домами, содержанию и ремонту общего имущества будет осуществляться только на основе лицензии. Ее выдадут органы государственного жилищного надзора конкретного субъекта России.

Лицензию предоставят без ограничения срока действия. Правда, ее могут аннулировать по решению суда, при условии, если из приложения к лицензии исключат 15% и более от общего числа домов за год или выявят нарушения лицензионных требований.

Кроме того, устанавливаются штрафы за осуществление деятельности по управлению домами без лицензии.

Отметим, согласно законопроекту, управление многоквартирными домами без лицензии не допускается после 1 мая 2015 года.