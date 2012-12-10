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Политика

10 декабря 2012, 14:10

В Госдуму внесен проект закона о наказании для пьяных водителей

законопроекты алкоголь вождение власть

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму 10 декабря внесен законопроект, который ужесточает наказание за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. После принятия закона пьяные водители не смогут отделаться "принудительными работами".

Согласно законопроекту, внесенному главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой, пьяные водители не только лишатся прав на два года, но и будут обязаны выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьей – "за вождение автомобиля в пьяном виде без прав". В этом случае водитель будет оштрафован в размере 200 тысяч рублей, либо он будет арестован на срок до шести месяцев. Предлагается также исключить "принудительные работы", как вид наказания.

Если водитель в нетрезвом состоянии сбил на смерть человека, то срок его заключения будет от 2 до 10 лет. Если же в результате ДТП погибли двое и больше человек, то тюремный срок может составить от 5 до 15 лет.

При этом сама процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения должна быть подтверждена видеозаписью.

Напомним, на данный момент максимальное наказание для пьяного водителя, который стал виновным в гибели человека - 4,5 года. Если погибли двое и более человек - 9 лет лишения свободы.

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