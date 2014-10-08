Госдума приняла в первом чтении "закон Ротенберга"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о выплате компенсаций российским гражданам и компаниям, пострадавшим от иностранных санкций. Выплаты предлагается проводить за счет средств из федерального бюджета. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Государственной думы.

За принятие законопроекта проголосовали 233 депутата, 202 выступили против, еще двое воздержались. Законодательная инициатива позволит россиянам обращаться в суд за компенсацией ущерба, если на их имущество за рубежом наложен арест. Кроме того, государство сможет компенсировать траты из федерального бюджета за счет имущества других стран, находящегося на территории России. Например, фабрик или заводов.

Компенсация должна полностью соответствовать размерам понесенных бизнесменами убытков. Имущество иностранцев, инициировавших принятие санкционных мер в отношении российских предпринимателей, согласно тексту законопроекта, будет арестовано.

Отметим, что глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев раскритиковал новый законопроект, назвав его "странным".

Инициативу уже успели окрестить "законом Ротенберга", поскольку российский миллиардер Аркадий Ротенберг стал первым из российских бизнесменов, лишившихся собственности за рубежом. 23 сентября итальянские власти наложили арест на элитный отель "Berg Luxury" в Риме, квартиру в Кальяри, виллу в городе Вилласимиус, виллу в Тарквинии и две виллы в Арзакене, принадлежащие Ротенбергу.

Общая стоимость арестованного имущества превысила 30 миллионов евро.

Напомним, 12 сентября власти США ввели новые санкции в отношении российских банков и нефтяных компаний. В частности, санкции коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Новые санкции США запрещают финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней.

В тот же день новые санкции против России ввел Евросоюз. Меры расширяют принятые ранее санкции, касающиеся доступа к рынкам капитала, оборонной сферы, "чувствительных технологий" (технологий поиска и извлечения сланцевой нефти, а также нефтебурения на арктическом шельфе) и товаров двойного назначения. В санкционный список попали "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".