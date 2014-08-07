Контролеры будут ссаживать безбилетников с электричек

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Контролеры в электричках будут ссаживать "зайцев" с поездов, передает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании".

Новые правила вступают в силу с 12 августа. В ЦППК надеются, что это снизит количество безбилетников и повысит дисциплину приобретения билетов. Сейчас с поезда ссадить могут только охранники. Кроме того, билет у контролера будет стоить дороже, но сумма сбора пока не определена.

Согласно тексту приказа Минтранса, нововведения позволят перевозчикам вводить новые абонементы на проезд в электричках. Также ведомство утвердило полные правила перевозок – ранее такого документа не было.

Ранее M24.ru сообщало, что ЦППК планирует создать единую базу данных, которая позволит отслеживать очереди в кассы, а также выявлять факты мошенничества контролеров. Туда будет отправляться информация обо всех купленных билетах, и эти данные будут сопоставляться с количеством пассажиров, прошедших через турникеты.

В базу также попадут данные с маршрутных листов кассиров-контролеров. Таким образом, аналитики системы смогут оценить эффективность работы касс, загруженность поездов, а также понять, не пропустил ли контролер безбилетника через турникет, положив деньги за проезд себе в карман.