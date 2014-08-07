Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Ж/Д и вокзалы

07 августа 2014, 12:00

Контролеры будут ссаживать безбилетников с электричек

зайцы Минтранс контролеры ЦППК ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Контролеры в электричках будут ссаживать "зайцев" с поездов, передает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании".

Новые правила вступают в силу с 12 августа. В ЦППК надеются, что это снизит количество безбилетников и повысит дисциплину приобретения билетов. Сейчас с поезда ссадить могут только охранники. Кроме того, билет у контролера будет стоить дороже, но сумма сбора пока не определена.

Согласно тексту приказа Минтранса, нововведения позволят перевозчикам вводить новые абонементы на проезд в электричках. Также ведомство утвердило полные правила перевозок – ранее такого документа не было.

Ранее M24.ru сообщало, что ЦППК планирует создать единую базу данных, которая позволит отслеживать очереди в кассы, а также выявлять факты мошенничества контролеров. Туда будет отправляться информация обо всех купленных билетах, и эти данные будут сопоставляться с количеством пассажиров, прошедших через турникеты.

В базу также попадут данные с маршрутных листов кассиров-контролеров. Таким образом, аналитики системы смогут оценить эффективность работы касс, загруженность поездов, а также понять, не пропустил ли контролер безбилетника через турникет, положив деньги за проезд себе в карман.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать