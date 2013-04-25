Задержанных в Москве "белых медведей" отпустили на свободу

Фото: www.greenpeace.org

Задержанных на Павелецкой площади в Москве активистов Гринпис в костюмах белых медведей отпустили на свободу.

Акция экологов прошла утром 25 апреля. Рядом с офисом норвежской нефтяной компании Statoil обосновались трое активистов "Гринпис" в костюмах белых медведей, с плакатом и бочками.

Как сообщает пресс-служба экологической организации, "белые медведи" протестовали против планов компании добывать нефть в российской Арктике.

"Символично прикованные к огромным нефтяным бочкам, они развернули плакаты: "Арктика дороже нефти!" и "Мы – заложники вашей жадности", - говорится в сообщении.

Вскоре демонстранты были задержаны полицией.

Эта не первая подобная акция экологов в Москве. Напомним, 1 апреля переодетый в белого медведя активист дрейфовал на искусственной льдине по Москве-реке, откуда был доставлен на берег на катере МЧС и передан полиции.

А в сентябре прошлого года несколько активистов в костюмах белых медведей заблокировали въезд в офис Газпрома.