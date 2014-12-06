В Москве задержан водитель, сбивший инспектора ДПС

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Полицейские задержали водителя автомобиля, который сбил в Подмосковье инспектора ДПС, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России.

Машина была задержана на 7 километре МКАД. Водитель доставлен в ОМВД "Вешняки" для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на инспектора ДПС на 33 километре трассы "Урал" и скрылся с места происшествия. Полицейский был доставлен в местную больницу. Для поиска водителя был введен план "Перехват".