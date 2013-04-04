Илья Резник отпразднует 75-летний юбилей в кругу семьи

Фото: ИТАР-ТАСС

4 апреля свое 75-летие отмечает знаменитый поэт-песенник, народный артист России Илья Резник. Юбилей маэстро будет праздновать в узком семейном кругу, без коллег по шоу-бизнесу.

Илья Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Затем работал артистом Театра имени Комиссаржевской.

Первая песня на стихи Резника "Золушка" прозвучала в 1969 году в исполнении Людмилы Сенчиной. Она принесла поэту всесоюзную популярность. С 1972 года Илья Резник профессионально занялся поэзией.

Песни на стихи Резника исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие.

Наиболее популярными произведениями поэта-песенника стали "Маэстро", "Паромщик", "Старинные часы", "Без тебя", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Яблони в цвету". За последнюю из них ему была присуждена международная премия "Золотая лира".

Кроме того, он пишет песни для фильмов. Они звучат более чем в 40 художественных картинах. Резник вместе с композитором Раймондом Паулсом проводит ежегодный конкурс для молодых исполнителей в Юрмале, выпускает книги, в том числе и для детей.

Илья Резник удостоен званий Заслуженный деятель искусств РФ, Народный артист России и Член Союза писателей Москвы. Именинника уже поздравили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.