Только молодость: 95 лет назад появился комсомол

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 29 октября, исполняется 95 лет со дня образования комсомола, организации, через которую прошли большинство советских людей - от простых граждан до подпольных рок-музыкантов и будущих олигархов. О прошлом и настоящем коммунистического союза молодежи читайте в материале M24.ru.

Истоки

Первые молодежные организации, члены которых ориентировались на социалистические партии, начали появляться в России после Февральской революции. В частности, в Петрограде был создан большевистский Социалистический союз рабочей молодежи (ССРМ).

В Москве первые юношеские организации были созданы в Замоскворецком районе. Одновременно с ними работал союз молодежи при Московском комитете большевиков. С 29 октября по 4 ноября 1918 года в Москве проходил первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, где было провозглашено создание Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Союз ставил целью распространение идей коммунизма среди молодежи, ее политическое воспитание, вовлечение молодежи в хозяйственное и государственное строительство, в дело защиты советской власти.

В 1924 году после смерти Ленина организация получила имя вождя, а в 1926 году в связи с образованием СССР стала Всесоюзной и была переименована в ВЛКСМ.

К 1941 году в СССР было 10 миллионов комсомольцев. Во время Великой Отечественной войны они первыми уходили на фронт. Более 3,5 тысяч из них стали Героями Советского Союза.

К 1960-м годам комсомол из просто массовой превратился в организацию, где состояли практически вся советская молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Он имел колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, спорте и т.д. В каждом советском учреждении обязательно была первичная организация ВЛКСМ.

Плакат художника Гаусмана, 1985 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В СССР существовала система так называемых комсомольских путевок, по которым комсомольцы отправлялись на работу в малообжитые районы страны для освоения целины, Крайнего Севера или на "ударные стройки", например, БАМ, КАМАЗ, Атоммаш, Саяно-Шушенская ГЭС и другие.

В частности, на строительство БАМ выехало таким образом 27 тысяч комсомольцев.

В 1969 год численность ВЛКСМ достигла 24 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона были инженерами, учителями и врачами.

Наибольшая численность организации была зафиксирована в 1984 году - 42 миллиона человек. Несколько лет спустя начался распад ВЛКСМ. В 1989 году из его состава вышел Союз коммунистической молодежи Литвы, а затем - Эстонии.

Организация прекратила свое существование в сентябре 1991 года, во время ХХII чрезвычайного съезда ВЛКСМ, лишь на несколько месяцев опередив Советский Союз. Государство с таким названием официально исчезло с карты в декабре этого же года. То, что коммунистическая идеология потерпела крах, стало очевидным в предшествующие месяцы. В такой ситуации комсомол лишался всякого смысла.

Комсомол был в некотором роде социальным лифтом: хорошо проявившие себя там молодые люди принимались в партию, что давало серьезные карьерные преимущества. Хотя членство в комсомоле было добровольным, на тех, кто отказывался вступать в эту организацию, смотрели с подозрением - эти люди становились аутсайдерами советского общества.

Несмотря на всю свою наивно-романтическую риторику, именно комсомольцы оказались наиболее подготовленными к переменам, которые произошли в стране в конце 1980-х: при комитетах комсомола организовывались различные кооперативы, где набирались первоначального опыта (и капитала) первые российские бизнесмены.

Однако комсомол был пристанищем не только для расчетливых юношей. Например, первые рок-клубы в стране - ленинградский, московский и свердловский - были организованы во многом при поддержке комсомольских организаций. Полузапрещенная музыка вышла из подполья и обрела широкого слушателя.

Кстати, хотя сами рок-музыканты предпочитали не встраиваться в советскую систему, многие из них все же прошли через комсомол. Например, Борис Гребенщиков был исключен оттуда только после скандального выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году.

Преемники комсомола

В 1990 году на базе ВЛКСМ образовался Российский союз молодежи (РСМ). На первом съезде организации, который состоялся 31 мая, было объявлено о независимости союза от центрального руководства ВЛКСМ.

В 1994 году к этой организации присоединились Ассоциация студенческих организаций (АСО), а в 1996 году - Ассоциация учащейся молодежи (АУМ) "Содружество".

Сейчас это крупнейшая молодежная общественная неполитическая некоммерческая организация в России. В ней состоят 150 тысяч членов. Кроме того, в ее программах ежегодно принимают участие до 4 миллионов человек. В РСМ насчитывается более 70 территориальных организаций.

Ударный комсомольский отряд, 1979 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский Союз Молодежи проводит образовательные, развивающие, патриотические, досуговые, культурные и спортивные программы и проекты, такие как "Российская студенческая весна", "Студенческое самоуправление", "Ученическое самоуправление","Российские интеллектуальные ресурсы", "Всероссийская Юниор-лига КВН" , "Арт-Профи Форум" и другие.

В 1993 году была создана общественно-политическая организация Российский коммунистический союз молодежи.

Союз имеет международные связи с Кубой, КНДР, Украиной, Белоруссией. Более десяти лет проводится программа, в рамках которой российские дети могут отдыхать в международном лагере Сондовон в Северной Корее.

РКСМ является членом Всемирной федерации демократической молодежи и участником движения альтерглобалистов.

В 1999 годы была создана молодежная организация КПРФ - Союз коммунистической молодежи Российской Федерации.

Среди своих целей союз называет воспитание молодежи на основе принципов патриотизма и коммунистического мировоззрения, а также защиту прав и интересов российской молодежи.

Григорий Медведев