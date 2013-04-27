Врач Леонид Рошаль празднует 80-летний юбилей

Леонид Рошаль. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый детский врач Леонид Рошаль празднует юбилей. Директору Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии исполняется 80 лет.

Доктор известен не только в России, но и за рубежом, за гуманизм, благотворительную деятельность и помощь детям. Рошаль не только лечит маленьких пациентов в условиях клиники, но и выезжает в "горячие точки".

В 1988 году доктор помогал спасти жизни детей, пострадавших во время землетрясения в Армении, где почти полностью был разрушен город Спитак. Рошаль приезжал в "горячие точки" и места катастроф, чтобы оказать посильную помощь пациентам - он был в Югославии, Ираке, Чечне, Египте, Турции, Индии и многих других странах.

В 2002 году Рошаль участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в театральном центре на Дубровке. Доктору удалось уговорить террористов выпустить восьмерых детей, а также передать заложникам еду и медикаменты.

Спустя два года Рошаль выступил посредником в переговорах с террористами, захватившими школу в Беслане.

Доктор является автором множества научных работ и отмечен большим количеством государственных наград.