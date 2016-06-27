За первые три дня фестиваля продали 20 тонн мороженого

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

За первые три дня фестиваля "Московское мороженое" гости более чем 30 площадок в общей сложности купили около 20 тонн ледяного лакомства, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Площадки фестиваля посетили уже более миллиона человек. Высокой посещаемости способствовали погодные условия.

Самыми высокими показателями могут похвастаться ярмарки в центре города. Хитами стали такие виды, как мороженое-роллы, мороженое с пряными травами, черное мороженое и пломбир с беконом, передает оргкомитет фестиваля.

"Лидером по продажам на данный момент является Манежная площадь – излюбленное место для прогулок иностранных туристов. Всего здесь пока реализовано 3150 килограммов мороженого", – сказал Немерюк.

На второй позиции площадь Революции с результатом 2150 килограммов. Далее в импровизированном рейтинге Новопушкинский сквер, Кузнецкий мост, Театральная площадь и Столешников переулок. На каждой из этих ярмарок было реализовано до 1500 килограммов мороженого.

На фестивале "Московское мороженое", который пройдет в столице до 10 июля, представлено более 150 видов мороженого. На 32 площадках можно попробовать мороженое от 30 производителей из разных регионов России. Каждая площадка носит свое имя.

Например, на площади Революции раскинулась "Страна сладкоежек", в Камергерском переулке разместится площадка "Шоколадно-ореховые танцы", а у памятника Есенину на Тверском бульваре появится "Десертная мастерская". Ознакомиться со всеми площадками фестиваля можно по ссылке.