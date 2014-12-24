На портале открытых данных появилась карта рождественских ярмарок

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

На портале открытых данных Москвы теперь можно найти карту рождественских ярмарок. Все 36 адресов представлены вместе с комментариями о том, в какие часы можно посетить ярмарки.

Пользователи могут найти на сайте и название каждой из точек фестиваля "Путешествие в Рождество". В этом году ярмарочный праздник, напомним, посвящен теме сказок народов мира, так что названия в базаров тоже сказочные: "Щелкунчик", "Пиноккио", "Лукоморье" и так далее. Ярмарки будут открыты до 11 января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

Напомним, всего в рамках "Путешествия в Рождество" в городе открылись 36 ярмарок, 25 из них работают в центре, остальные - в округах. Приобрести на базарах можно сувениры и елочные игрушки, домашнюю утварь и шали, пуховые варежки, горячие напитки и многое другое. Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представляют Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

Фестиваль украсили более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Например, можно отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, посетить ледовое шоу "Щелкунчик" и мастер-классы по художественной ковке. Помимо этого, всех приглашают принять участие в интерактивных сказочных викторинах, посетить уроки восточной каллиграфии или прокатиться на ледяных горках. Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком мосту.

Как ранее сообщало M24.ru, в декабре портал открытых данных сменил дизайн и обзавелся новыми функциями. На сайте появился сервис, который позволяет выбрать зимние развлечения из списка. Там можно найти необходимую площадку с информацией о режиме работы, наличии Wi-Fi и точках медицинского обслуживания.

Что такое портал data.mos.ru

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови и многое другое.