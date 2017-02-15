"Масленичная ярмарка" с экзотическими блинами откроется на ВДНХ

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Масленичная ярмарка" с экзотическими блинами пройдет на ВДНХ с 17 по 26 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Горожане смогут попробовать блины с крабом, баварскими колбасками и даже блины-фреш со свежими фруктами – всего более 40 видов блинов и оладий.

22 торговых шале будет работать на площади Промышленности. И несмотря на разнообразие начинок, главной новинкой ярмарки в этом году станут рыбные блинчики: в меню впервые будут подавать любимое лакомство с красной рыбой и сырным соусом, а также с крабом и зеленью.

Также гостей ярмарки научат играть в старинные русские игры, такие как шалыгу, котел и сковороду, покажут азы росписи по текстилю и дереву, проведут мастер-классы по изготовлению игрушечных лошадок из фанеры, предметов кухонной утвари из дерева и фигурок Масленицы из сена.

В самом центре ярмарки напротив макета ракеты "Восток" установят 95 огромных ветряных флюгеров-вертушек в виде цветов, на фоне которых можно будет сфотографироваться на память.

25 и 26 февраля на катке ВДНХ пройдет масленичный карнавал на льду "Парад солнца". Центральным объектом станет огромное надувное солнце высотой более двух метров. А завершится масленичная неделя музыкальным концертом звезд эстрады.