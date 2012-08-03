Подмосковный чиновник задержан за взятку в 1,2 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Глава сельского поселения Клементьевское Можайского района Подмосковья Николай Соболев задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

По версии следствия, в июле к чиновнику обратился местный житель по вопросу изменения вида разрешенного использования расположенных в пределах поселения двух участков – с земли сельхозназначения на земли под дачное строительство.

"За решение данного вопроса глава потребовал взятку в размере 1,2 млн рублей, заявитель обратился в полицию и последующие встречи с главой поселения проходили под контролем", - говорится в сообщении.

Соболев был задержан в своем автомобиле 2 августа 2012 года при получении оговоренной суммы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.