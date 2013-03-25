Творческий вечер Вячеслава Бутусова пройдет в Театре Эстрады

Вячеслав Бутусов. Фото: ИТАР-ТАСС

В Театре Эстрады 4 апреля состоится творческий вечер рок-исполнителя Вячеслава Бутусова. Лидер групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" ответит на вопросы почитателей его творчества. Общего плана программы нет. Общение будет строиться по принципу импровизации.

Посетителям обещают попытаться выйти за рамки принятого формата "песня-ответ-песня". Гостей ждут душевная атмосфера и безудержное веселье, ибо Бутусова смело можно отнести к тем музыкантам, с которыми приятно общаться и легко находить темы для обсуждений.

"Это будет уникальный, искренний и предельно откровенный вечер: прямые вопросы, честные ответы, живые чувства и много улыбок", - отметили организаторы.

Начало мероприятий в 20.00.

Творчество Вячеслава Бутусова Созданию популярной группы "Наутилус Помпилиус" предшествовали творческие искания молодого первокурсника Вячеслава Бутусова. С Дмитрием Умецким он выпускает первый любительский альбом "Переезд". Эту музыкальную пробу критики называли не совсем удачной. Свой первый профессиональный альбом под названием "Невидимка" Бутусов запишет с Ильей Кормильцевым. В 1986 году ребята записывают пластинку "Разлука", которая принесла популярность "Наутилус Помпилиус". В 1997 году Вячеслав Бутусов начинает сольную карьеру, а в 2001-м основывает "Ю-Питер". Бутусов написал музыку к фильмам "Брат" и "Брат-2". В октябре 2011 года получил орден "За заслуги перед Отечеством".

