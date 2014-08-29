Музей "Гараж" в декабре откроет библиотеку по современному искусству

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В образовательном центре московского музея "Гараж" в декабре этого года откроется библиотека современного искусства с крупнейшим собранием тематической литературы, сообщает в пятницу, 29 августа, пресс-служба музея.

"Я рада сообщить, что после 2 лет работы мы открываем первую в России публичную библиотеку по истории современного искусства. Студенты, художники, исследователи, специалисты и любители в любой день смогут прийти и воспользоваться труднодоступной ранее информацией по истории мирового и российского современного искусства", - пояснила директор библиотеки Александра Обухова.

Отметим, что коллекция материалов о современном искусстве насчитывает более 15 тысяч книг, в числе которых редкие букинистические издания, монографии известных искусствоведов, каталоги групповых выставок и музейных коллекций, а также книги о художниках, журналы о современном искусстве и архитектуре.

Библиотекой сможет воспользоваться любой желающий, а получить доступ к архиву разрешат только специалистам и по предварительной записи.

Добавим, что в 2015 году музей "Гараж" в бывшем ресторане "Времена года" откроет новое здание, где будут проходить выставки из архива "Гаража". В скором времени его оцифруют и выложат в интернет в 2017 году.

Центр современной культуры "Гараж" был основан в 2008 году Дарьей Жуковой. С 2008 по 2011 год центр располагался в историческом здании Бахметьевского гаража на улице Образцова, однако в 2012 году занял павильон, построенный по проекту архитектора Шигеру Бана, в Парке Горького. Как сообщается на сайте, в 2015 году на территории парка будет открыто основное здание Музея современного искусства "Гараж" (павильон "Времена года", построенный в 1960-е годы).