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Культура

26 июля 2012, 16:58

День Испании Fiesta пройдет 28 июля на дизайн-заводе "Флакон"

выставки Испания дизайн-завод Флакон фламенко кино

ИТАР-ТАСС

Основная часть программы Дня Испании пройдет в пространстве Loft дизайн-завода "Флакон". Там состоятся несколько выставок, одна из которых будет посвящена корриде, другая - национальным футбольным традициям, пишет "Российская газета".

В рамках мероприятия пройдут лекции о современной культуре Испании, ее музыке, дизайне, живописи, литературе и истории. Желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по испанским музеям.

Также 28 июля состоится кинопоказ документальных, короткометражных и игровых фильмов испанских режиссеров. А в пространстве Space состоится открытие кинофестиваля "Вижу Бога", где будут представлены 50 фильмов о Боге со всего мира.

Специально для детей будет создан городок в стиле парка Park Güell, созданного испанским архитектором Антонио Гауди. Там же будет открыта площадка для выступления скейтеров.

Кроме того, на мероприятии посетители смогут отведать различные блюда испанской кухни, побывать на ярмарке, научиться танцевать фламенко и даже выиграть путевку в Испанию.
Вход на все площадки бесплатный. Fiesta продлится на дизайн-заводе "Флакон" c 12-00 до 23-00 часов.

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