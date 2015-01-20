В ЦДХ привезут фрагмент Челябинского метеорита

Фрагмент челябинского метеорита доставили в Москву

В рамках фестиваля природы "Первозданная Россия", который пройдет с 23 января по 22 февраля, в Центральный дом художника привезут фрагмент Челябинского метеорита. Он будет доставлен в Москву в полдень 21 января.

Болид вошел в земную атмосферу утром 15 февраля 2013 года. Его диаметр составлял около 17 метров, масс - 10 тысяч тонн, а скорость - 18 километров в секунду. На высоте примерно 20-40 километров от Земли произошел взрыв, который расколол небесное тело на осколки.

Единственный крупный фрагмент метеорита - весом около 700 килограммов - обнаружили на дне озера Чебаркуль в Челябинской области. От него откололись три фрагмента, все они хранятся теперь в Государственном краеведческом музее Челябинска.

Челябинский метеорит является самым крупным небесным телом, упавшим на нашу планету после Тунгусского метеорита (что произошло больше ста лет назад, в 1908 году).

На время "Первозданной России" фрагмент метеорита поместят в защитную капсулу. Гости фестиваля смогут не только увидеть ценный экспонат, но и проверить на личном опыте предположения специалистов о том, что метеорит способен приносить удачу.

Фестиваль природы "Первозданная Россия" организован Советом Федерации и Русским географическим обществом. На нем будет представлено около 500 фотографий от лучших российских фотографов-натуралистов. Посетители увидят пейзажи, фотографии обитателей подводных глубин, панорамы России, сделанные с высоты птичьего полета и из космоса.

Центральная экспозиция в этом году – выставка "Хребет". Это первый в России фотопроект, посвященный Северному Кавказу известного фотографа Антона Ланге. "Хребет" показывает природное, историческое и этническое разнообразия пространства от Черного моря до Каспия.

Кроме того, москвичи и гости столицы увидят на фестивале якутского мамонтенка Юку. Тушу шерстистого мамонтенка в 2010 году на берегу моря Лаптевых в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) нашли члены общины Юкагир.

Впервые "Первозданная Россия" прошла в Москве в начале 2014 года. В его рамках открытию Олимпийских игр Русское географическое общество представило фотопроект "Олимпийская природа". На показанных зрителям фотографиях были изображены животные, которые ассоциировались с зимними видами спорта.