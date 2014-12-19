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Культура

19 декабря 2014, 11:14

Конструкции и механизмы сочинской Олимпиады покажут на ВДНХ

выставки Олимпийские игры ВДНХ Сочи механизмы конструкции

Фото: facebook.com/vdnhru

В субботу, 20 декабря, на ВДНХ откроется мультимедийная выставка "Механика чуда". Здесь можно будет увидеть механизмы и конструкции, созданные для церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Посетители не только узнают, как создавалось уникальное шоу на сцене олимпийского стадиона "Фишт", но и смогут потрогать все механизмы своими руками.

Помимо технической стороны конструкций, показан исторический, художественный и инженерный контекст.

Выставка откроется в павильоне №32 "Космос". Она продлится до 28 марта. Стоимость билетов - 250 рублей.

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