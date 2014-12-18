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Москва 24

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Культура

18 декабря 2014, 17:11

Персональная выставка картин Пауля Клее впервые открылась в Москве

выставки художники галереи картины Пауль Клее

"Афиша": В Москву впервые привезли выставку Пауля Клее

Выставка Пауля Клее "Ни дня без линии" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, сообщает телеканал "Москва 24".

"Между Паскалем и Наполеоном", - так определил Пабло Пикассо место, которое занял в истории искусства Пауль Клее. При этом сам швейцарский авангардист не признавал для себя никаких рамок и говорил: "В этом мире я неуловим".

В России неуловимого художника знают мало, до сих пор у нас не было ни одной его персональной выставки.

Клее создал порядка девяти тысяч работ. Он пробовал себя в самых разных стилях и течениях. Например, увлекался экспрессионизмом и конструктивизмом.

Один из разделов экспозиции называется "Глазами ребенка". Это поздние работы Клее, которые своей простотой напоминают детские рисунки.

Кстати, в 1915 году Клее начал мастерить кукол для сына. Это увлечение художник не бросил, когда его сын стал взрослым.

"В экспозиции также будут показаны уникальные артефакты: композиции-гербарии, подлинные инструменты и фотографии из мастерских Клее, куклы, участвовавшие в импровизированных представлениях кукольного театра в доме художника", - сообщили в галерее.

Выставка работает до 1 марта. Билет – 400 рублей.

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