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Культура

12 декабря 2014, 09:22

Выставка картин Васи Ложкина пройдет в ЦДХ

выставки картины ЦДХ инсталляции экспозиции Вася Ложкин

Фото: cha.ru

В Центральном Доме художника откроется выставка подмосковного художника, ныне живущего в Ярославле, Васи Ложкина. В экспозиции – 45 ярких живописных работ и несколько инсталляций.

Ложкин творит в жанре так называемого антилубка. В его картинах сказочный мир перекликается с действительностью. Художник делает акцент на современных реалиях, его картины имеют социальную направленность, отражают политические коллизии.

"Художник явно не ставит перед собой задачу эпатировать публику, но его произведения определенно "цепляют", прямо апеллируя к мифам и архетипам, бытующим в обществе, фобиям и идеалам конкретного зрителя, вне зависимости от того, изображены ли на картинах люди, зайцы или любимые Ложкиным коты", - отметили в ЦДХ.

В экспозиции представят 15 картин, созданных в рамках арт-проекта "Кошкины в Эльдорадо". Это серия работ о доме и о семье Кошкиных. Знаменитые коты Ложкина живут повседневной жизнью, так похожей на жизнь обычных людей.

Выставка будет работать с 26 декабря по 12 января.

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