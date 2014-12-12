Стоит ли покупать картины современных российских художников

Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Ночной фитнес. Фото: facebook.com/s.artgallery

Во многих странах запада и востока сегодня принято вкладывать деньги в современное искусство. Особенно актуально это становится во времена замедления экономического роста: эксперты утверждают, что, приобретая картины, можно не только сохранить, но и приумножить свои сбережения в будущем.

Несколько десятилетий назад, когда российский арт-рынок открылся для запада после падения "железного занавеса", картины отечественных художников за бесценок начали уходить в руки зарубежных коллекционеров. Теперь же инвесторы пожинают плоды: продают работы за сотни тысяч долларов.

Скажем, если бы где-нибудь в 1980-х вы купили картину малоизвестного на тот момент художника Евгения Чубарова, то сейчас приумножили бы свое состояние: в 2007 году на русских торгах Sotheby's одна из его работ была продана за рекордную для здравствующего отечественного художника сумму - 562 тысячи долларов.

Что касается других дорогих отечественных авторов, то работы основателя московского концептуализма Ильи Кабакова сегодня в среднем стоят по 183 тысячи долларов, а представителя соц-арта Эрика Булатова - по 256 тысяч.

Корреспондент M24.ru пообщался с художником Дмитрием Санджиевым, галеристом Александром Шаровым и коллекционером Петром Войсом и выяснил, как правильно инвестировать в искусство и почему в нашей стране этого почти никто не делает.

Вася Ложкин. Фото: facebook.com/s.artgallery

Зачем покупать картины

Александр Шаров, владелец галереи 11.12

Фото предоставлено Александром

"Можно, конечно, просто отложить наличные и сидеть на них. Можно играть на валютном рынке, если вы связаны с биржей. А можно обзавестись менее рисковыми активами, которые в итоге принесут вам как минимум возврат средств, а как максимум – их прирост. Сюда как раз можно отнести инвестиции в искусство, особенно в уже известные имена.

Покупая работы авторитетных авторов, вы впоследствии точно вернете свои сбережения – произведения не упадут в цене. А если художник станет известнее, то, когда тяжелые времена пройдут, его работы подорожают.

Кроме того, именно сейчас появляется возможность приобрести интересных растущих художников за небольшие деньги"

Дмитрий Санджиев, художник

Фото: sandjiev.ru

"Искусство – это не автомобиль, который со временем заржавеет. Оно, наоборот, постоянно растет в цене.

Когда наступает период замедления экономического роста, спрос на искусство падает, так что художникам, чтобы выжить, зачастую приходится снижать цены на свои работы. Что еще им остается делать? Правда, художникам приходилось долго и упорно трудиться, чтобы вырасти до своего уровня цен. Поэтому их снижение обычно не афишируется – покупателям предлагают "прийти, посмотреть, договориться". Многие бизнесмены, покупая предметы искусства, сейчас кивают на санкции, просят скидки – так тоже бывает.

Однако если сейчас купить картину даже по обычной, старой, цене, она потом все равно вырастет. Это как с коньяком – чем старше становится предмет искусства, тем он ценнее. Практически любая работа, даже не очень известного художника, но созданная 50-60 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, уже может стоить дороже, чем то, что сделано сейчас. Это естественно – со временем изобразительное искусство дорожает.

Кроме того, в тяжелые времена заведомо хорошие работы продаются за бесценок. Например, возьмем Ленинград в период блокады. Тогда настоящие шедевры уходили за кусок хлеба – ведь художникам нужно было как-то существовать, что-то есть, кормить семью"

Петр Войс, куратор, коллекционер современного искусства, галерист





Фото: страница Петра на Facebook

"Цена на картину не может упасть. Однако если все падает, и, условно, кусок хлеба начинает стоить дороже золота, можно за дешево приобрести отдельные работы.

Например, в войну такие ситуации были: я знаю коллекционеров, которые говорили, что люди в войну за кусок хлеба отдавали им действительно серьезные работы.

Бывают и другие ситуации. Возьмем социалистический реализм. Это некий симбиоз политики и искусства. Оно интересно сейчас, но тогда было совсем не интересно. Сейчас вырос интерес к советскому времени в принципе, а значит, и к искусству социалистического реализма тоже".

Наталья Залозная. / Фото: 11-12.ru

Почему в России почти никто не инвестирует в искусство

Александр Шаров, владелец галереи 11.12

Фото предоставлено Александром

"Инвестиции в искусство – это актуальная мировая тенденция. Например, на выставках в Майами, несмотря на экономический спад в Америке, очень много посетителей, продаж. Понятно, что не все они делаются с целью инвестирования, но большая часть приобретений именно такая.

У нас же, в России, сейчас покупают все меньше. Основные коллекционеры свернули свои программы. Покупают только по той цене, которая кажется им максимально доступной.

Я думаю, у нас люди просто не задумываются о таком способе сохранить деньги. Для нас он немного непривычен, у нас он не культивировался. В нашей стране покупка произведений искусства – это, если говорить обывательским языком, просто блажь"

Дмитрий Санджиев, художник

Фото: sandjiev.ru

"Наши люди не стремятся вкладывать деньги в произведения искусства. Сейчас вообще все немножко растерялись. Искусство остается на последнем плане: если имеются какие-то сбережения, то сначала нужно приобрести машины, квартиры, что-то еще. Без картин обойдемся, в них инвестировать нет смысла, думают у нас.

К сожалению, время Морозовых и прочих известных собирателей-меценатов прошло, а время новых имен еще не наступило. За границей же люди понимают, что в период кризиса можно по дешевке купить что-то такое, что потом сильно вырастет в цене. Там людей интересует бренд, имя художника.

Но у нас с этим тяжело. Мы слишком долго жили за железным занавесом. Не было принято делать из художника бренд.

Думаю, что и наши люди начнут инвестировать в искусство. Нужно просто чаще говорить им об этом".

Дмитрий Санджиев. Фото: sandjiev.ru

Как правильно инвестировать в искусство

Александр Шаров, владелец галереи 11.12

Фото предоставлено Александром

"Есть два способа инвестировать в искусство. Первый – это отследить тенденции за последний год и узнать, что продавалось на известных аукционах (например, MacDougall’s) и по какой цене. Если в торгах участвуют российские художники, то вы можете провести анализ, узнать, насколько увеличивается цена на их работы.

Есть другой вариант – но он требует более кропотливого подхода. Нужно анализировать состояние рынка: взять первые двадцать галерей и посмотреть, в каких выставках они участвовали, кого показывали. Пообщаться с этими галереями, с их художниками, посмотреть, какие цены на их работы были полтора-два года назад и какие они сейчас.

Конечно, чтобы заработать на искусстве, нужно в нем разбираться. Потому что современное искусство с какой-то стороны напоминает лотерею: угадал – не угадал. Можно многое выиграть, а можно и проиграть. Никто не знает, что произойдет в будущем с ныне живущими художниками – допустим, сейчас они востребованы, на кого-то из них есть мода, но потом они, может, вообще перестанут работать"

Дмитрий Санджиев, художник

Фото: sandjiev.ru

"Чтобы вкладываться в искусство, нужно иметь хорошо развитую интуицию. Другой вариант – это найти человека, который в нем хорошо разбирается и будет с вами честным. Тогда вы не поставите, к примеру, знак равенства между примитивистами и дилетантами. Вам будет понятно, что примитивисты как чувствуют, так и делают, а дилетанты вообще не являются профессионалами, а просто пытаются кому-либо подражать.

Например, как за границей люди выбирают произведения искусства для инвестиции? Их интересует портфолио художника. Есть ли о нем статьи в газетах и журналах, например.

Покупатели там очень внимательно просматривают портфолио, альбомы художников – это если понимают в искусстве. Если нет, то просто отмечают, что об этом художнике пишут – значит, у него есть какой-никакой, но бренд. Значит, есть смысл вложить в него средства"

Петр Войс, куратор, коллекционер современного искусства, галерист

Фото: страница Петра на Facebook

"Ошибиться, покупая произведения искусства, конечно, можно. Я на своей практике тоже ошибался. Допустим, я начинал работать с художником, видел, что он талантливый, что его можно раскручивать. Но бывало и так, что потом ему становилось неинтересно продолжать заниматься искусством, и он уходил в сторону. Тут всегда есть риск.

Однако если художник успел себя зарекомендовать какими-то выставками, сделать серьезные высказывания, он, конечно, все равно останется в истории. Просто "всплывет" через какое-то время, когда будет происходить оценка нашего времени в будущем. Например, в русском авангарде мы знали Малевича, Лисицкого, а сейчас становятся интересны и другие художники того времени, потому что искусство русского авангарда имеет международное признание.

Покупка картины или другого произведения искусства – это инвестиционный процесс. Когда дилер, покупатель или коллекционер, приобретает работу художника, его еще, может быть, мало кто знает и никто не принимает. Значит, дилер рискует.

В свое время я покупал работы достаточно сильного шестидесятника Евгения Чубарова. Тогда его мало кто знал, сейчас же его работы продаются на аукционе Sotheby’s за большие деньги. Признание этого художника только начинается (Чубаров ушел из жизни в 2012 году - примечание M24.ru). Однако его талант можно было заметить и раньше.

Если художники пока еще не признаны, но уже привлекают внимание арт-критиков, искусствоведов и коллекционеров – это хороший знак. В конечном счете это приведет к положительному результату"

Анна Теплицкая