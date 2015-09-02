В Москве откроется выставка "Испанский цикл Мейерхольда"

Фото предоставлено организаторами

19 сентября в Театральном салоне на Тверском бульваре откроется выставка "Испанский цикл Мейерхольда". Она продлится до 4 октября, сообщают организаторы.

Выставка посвящена столетию спектакля "Стойкий принц" по драме главного драматурга испанского барокко Педро Кальдерона в Александринском театре. Посетители выставки смогут совершить путешествие в миры трех спектаклей Всеволода Мейерхольда по Кальдерону – они увидят эскизы декораций и костюмов к "Стойкому принцу", воссозданные макеты знаменитых постановок и многое другое.

Кроме того, в рамках выставки все желающие послушают открытие лекции, которые прочтут специалисты по архитектуре, музыке и театру.

Всеволод Мейерхольд – первый из режиссеров, обратившийся к творчеству этого испанского драматурга.

Дата : 19 сентября – 4 октября в 12.00 : 19 сентября – 4 октября в 12.00 Место: Театральный салон на Тверском бульваре Цена: от 100 рублей

