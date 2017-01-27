Выходные с детьми: премьера театральной студии и "экскурсия" по иммунной системе

Даже если ваш ребенок – домосед, а из развлечений его больше всего радуют мультфильмы на айпаде, это не повод провести субботу и воскресенье на диване. Тем более, в выходные в Москве пройдет целое созвездие разнообразных мероприятий на любой вкус. Выбирайте, тепло одевайтесь – и в путь!

Кадр из мультфильма "Осторожно обезьянки"

Премьера спектакля "Волки и овцы" в детской театральной студии

Дети под руководством бессменного руководителя театральной студии режиссера Кирилла Королева показывают пьесу Островского "Волки и овцы". Студия является лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей, а "выпускники" играют на сцене московских театров и в кино.

Кстати говоря, дети могут быть здесь не только зрителями, но также попробовать свои актерские способности: студия регулярно проводит кастинги и набирает новые группы. Информация об этом публикуется на сайте театра.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Место: Библиотечная улица, 23, "Театральный особнякъ"



Время: 29 января, 18:00



Цена: 500 рублей



Экскурсия по иммунной системе и шоу "Естественный отбор"

Узнать, как защитить организм от простуды, а также понять, что такое естественный отбор и как работают поливитамины, теперь можно и в игровой форме. Музей "Экспериментаниум" представляет новую программу для самых маленьких посетителей. Теперь тут можно даже потрогать "Органы человека", правда, сделанные из бумаги, но очень похожие на настоящие! А интерактивный спектакль "В царстве иммунитета" или "Ш.О.У. PROпитание" станут настоящим открытием не только для детей, но и для их родителей.

28 января в 12:00 здесь начнется Праздник иммунитета. В программе – блиц-экскурсия, интерактивная игра, полнокупольное шоу и спектакль, в котором сможет принять участие каждый маленький зритель.

За расписанием экскурсий и игр следите на сайте музея.

Фото опубликовано Музей человека «Живые системы» (@bioexperimentanium) Янв 11 2017 в 6:37 PST

Место: Бутырская, 46/2, музей человека "Живые системы"



Время: 28 и 29 января



Цена: взрослый 550 рублей, детский – 450 рублей



