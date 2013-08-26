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26 августа 2013, 08:01

Выборы

Седьмой раунд дебатов начался на телеканале "Москва Доверие"

Седьмой раунд дебатов начался на телеканале "Москва Доверие"

На телеканале "Москва Доверие" начался седьмой раунд предвыборных дебатов кандидатов на пост мэра Москвы. В студии собрались Сергей Митрохин, Иван Мельников, Николай Левичев и Михаил Дегтярев.

Длительность телеэфира составит один час без учета вступительного и заключительного слова ведущего. Каждому кандидату будет предоставлено равное количество эфирного времени.

Напомним, предвыборные дебаты проходят с 12 августа по 6 сентября на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Говорит Москва".

Следующий раунд дебатов состоится 28 августа в 08.00 в эфире телеканала "Москва Доверие".

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТОВ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ
Сюжет: Дебаты кандидатов на пост мэра Москвы

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