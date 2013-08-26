Седьмой раунд дебатов начался на телеканале "Москва Доверие"

На телеканале "Москва Доверие" начался седьмой раунд предвыборных дебатов кандидатов на пост мэра Москвы. В студии собрались Сергей Митрохин, Иван Мельников, Николай Левичев и Михаил Дегтярев.

Длительность телеэфира составит один час без учета вступительного и заключительного слова ведущего. Каждому кандидату будет предоставлено равное количество эфирного времени.

Напомним, предвыборные дебаты проходят с 12 августа по 6 сентября на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Говорит Москва".

Следующий раунд дебатов состоится 28 августа в 08.00 в эфире телеканала "Москва Доверие".